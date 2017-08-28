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Министр прокомментировал вопрос о введении обязательной вакцинации

 

Министр по делам религий и гражданского общества РК Ерлан Ермекбаев на пресс-конференции в Правительстве РК прокомментировал норму нового законопроекта, согласно которой устанавливается административная ответственность родителям в размере 10 МРП, отказавшимся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается вакцинации, то действительно, значительная часть населения отказывается от вакцинации не по религиозным, а по другим соображениям, поэтому мы этот вопрос сейчас тщательно обсуждаем, в первую очередь, с министерством здравоохранения», - сказал глава ведомства.

Как он отметил, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы обязательная вакцинация, если она будет вводиться, предусматривала, прежде всего, вакцинацию по опасным инфекциям, паразитарным заболеваниям, которые могут передаваться от одного ребенка к другому.

«Если кто-то не вакцинирован, может не только сам заболеть, но и заражать других, даже тех, кто вакцинирован. Поэтому это уже является нарушением прав других людей. А этого мы не должны допускать. Это сейчас решается. Найдем, я думаю, правильное решение», - заключил Н. Ермекбаев.

 

Ксения Давыдова

 

28 августа 2017, 16:21
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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