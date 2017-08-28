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Двухдверные S-Class получили OLED-фонари

28 августа 2017, 16:29

Мировая премьера обновленных купе и кабриолета Mercedes S-Class состоится в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте.

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизерный видеоролик, в котором показаны задние фонари обновленных купе и кабриолета S-Class. В отличие от седана, представленного весной, двухдверные модели в ходе обновления получили светотехнику на органических диодах (OLED). Каждый фонарь включает 33 светодиода с индивидуальным управлением.

Ранее Mercedes-Benz практически полностью рассекретил кабриолет S-Class на видео. В целом, открытая модель пережила тот же редизайн, что и седан: изменились внешность, руль, приборная панель и центральная консоль, появились новые опции, вроде частичного автопилота и программы Energizing, улучшающей самочувствие водителя. Сходным образом должна измениться и моторная гамма.

Мировая премьера обновленных купе и кабриолета Mercedes S-Class состоится в сентябре на международном автосалоне во Франкфурте. Там же будут показаны гибридный суперкар Mercedes-AMG Project One, компактный электромобиль от нового суббренда Mercedes EQ и автопилотируемый smart на электротяге.


Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz

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