Кандидат проекта «100 новых лиц Казахстана» А. Еркимбай: Верю, что один человек может изменить многое!

Продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект «100 новых лиц Казахстана», который сейчас активно реализуется в стране, портал Zakon.kz познакомит вас с автором одного из самых популярных казахоязычных блогов, журналистом, медиа-тренером Асхатом Ерк i мбай.





Асхат руководитель проекта по исследованию новых медиатехнологий при фонде поддержки журналистов «Мiнбер». Помимо деятельности в фонде, Асхат читает лекции по мультимедийной, дата-журналистике и новым медиа в Университете имени Сулеймана Демиреля. Также он является тренером Медиа Школы при Международном центре журналистики MediaNet. Асхат автор книг «Блог бастайық», «Новые медиа: от монолога к диалогу», «Мультимедиа анықтамылығы: Справочник по мультимедиа».









- На русском языке о вас достаточно мало информации. Расскажите, пожалуйста, о себе.





- Я родился в поселке Жезды Улытауского района Карагандинской области в 1983 году. Пошел в школу в родном поселке, а окончил школу уже в городе Сатпаев. Потом я два года проучился в Жезказганском университете имени О.А.Байконурова, с третьего курса перевелся в Государственный педагогический университет имени Абая в Алматы. В 2011 году получил степень магистра в Вайомингском Университете (США). Я медиа-тренер, преподаю в университете, фрилансер, журналист. Сейчас я больше занимаюсь медиа-образованием, распространением знаний о новых медиа на казахском языке среди казахоязычной аудитории. Поэтому, наверное, про меня на русском языке мало информации, а на казахском очень много. (смеется)





- Асхат расскажите о вашей поездке в Силиконовую долину. Чем вы там занимались?





- В США есть специальный департамент, который занимается новыми медиа. Они объявляли конкурс на поездку в Сан-Франциско, для того чтобы ознакомиться с практикой использования новыми медиатехнологиями в Америке. Я подал заявку, был определенный отбор. В первом туре отбирали по анкетам, во втором туре нужно было пройти интервью. Меня выбрали, и я в 2010 году поехал туда. Это уже была моя не первая поездка в США. Мы посетили офисы Twitter, Google, Facebook. На тот момент я занимался именно переводами на казахский язык в Google Translate. Мы организовывали баркемп в Казахстане в Алматы среди казахоязычных блогеров и я также проводил исследование казахоязычной блогосферы. Наверное, поэтому меня и выбрали для этой поездки.





(Прим.ред. баркемп (англ. BarCamp) — международная сеть конференций, которая создаётся её участниками. Конференции открыты для всех, проходят в формате докладов, тренингов, презентаций, обсуждений. Весь материал предоставляется самими участниками. Часто главными темами таких мероприятий являются: новые медиа, социальные сети, блоги, Веб 2.0, стартапы, open-source и тому подобное).





- Расскажите о переводе социальной сети Facebook на казахский язык. Как продвигается эта работа? Сколько уже переведено?





- Действительно, Facebook сейчас переводится на казахский язык. Я давно уже присоединился к группе «Translator Community For Қазақша». Каждый из участников этой группы может предложить свой вариант перевода слов, фраз, которые используются в интерфейсе соцсети. И каждый может проголосовать за тот вариант, который ему по душе. Процент перевода постоянно меняется в зависимости от обновлений социальной сети. Они постоянно добавляют какие-то новые функции. И когда они это делают, то появляются новые слова, которые нужно перевести. Поэтому иногда процент снижается или остается статичным. На данный момент у меня показывает, что переведено 94%. У нас, участников группы, есть программа, которая показывает эти данные. Я, к примеру, проголосовал 1908 раз, переводов у меня 291, было опубликовано 897 переводов. Я перевожу не только Facebook, также платформу для блогов WordPress, интерфейсы сотовых телефонов.





- С какими сложностями вы сталкиваетесь при переводе социальной сети?





- Есть трудности с переводом новых терминов, которые не так часто встречаются в пассивной речи. Многие люди, возможно их проговаривают, но не видят в письменной форме и поэтому не хотят воспринимать эти термины. Интернет переводят не только лингвисты или филологи. Каждый предлагает свои варианты написания слова. Или встречается диалект какой-то, допустим южный или западный, который не употребляется по всему Казахстану. Еще есть разные взгляды на перевод. Некоторые говорят, что лучше оставить термин, а другие считают, что лучше перевести. Существует также техническая проблема. Потому что есть коды, где нужно многое учитывать. Например, вы переводите слово, а робот потом показывает это слово в других местах. Так как в казахском языке есть суффиксы, не многие учитывают этот нюанс, что может нужно будет добавить суффикс, когда это слово отобразиться в другой функции. Не все также учитывают, что в новых медиа важен юзабилити (прим.ред. удобство использования), «user friendly» (прим. ред. - понятный, удобный, простой для пользователя) интерфейс. Не многие также понимают, где слово может отобразиться, в какой кнопке. Мы между собой обговариваем это, дискутируем. Мы всё это должны учитывать. Вот такие бывают трудности. Но, я думаю, это не только у нас так. И у других языков такие же сложности. Все должны через это пройти.





- О чем вы рассказываете в своем блоге. Насколько нам известно, он очень популярен в казахоязычном сегменте в соцсетях. Для кого он и о чем?





- Изначально блог был открыт для популяризации новых медиа на казахском языке. Я как медиа-тренер начал это дело еще в 2006 году. Более десяти лет назад мы стали продвигать блоги на казахском языке. Мой блог посвящен именно новым медиатехнологиям, он о том, как их используют в других странах. Я также сам участвую и организовываю тренинги, делюсь своими знаниями в этой сфере. Сейчас мне более интересна дата-журналистика, я стал об этом больше писать. Вся новая информация выходит на английском языке, и она зачастую недоступна тем, кто не владеет этим языком, языком новых медиа. Я эту информацию адаптирую для нашей страны, перевожу на казахский и передаю её всем интересующимся.





(Прим.ред. - дата-журналистика, иначе журналистика данных – это направление в журналистике, в основе которого лежит обработка данных и их использование для создания журналистского материала. Данные могут служить как инструментом для раскрытия определенной журналистской истории, так и ее источником).

- Асхат, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о проекте "100 новых лиц Казахстана".





- Я верю, что человека создает среда. Характер человека создается в среде. Я верю, что один человек может что-то изменить, повлиять на окружающих. Сделать людей, которые стараются на благо Родины, узнаваемыми, это важно. С другой стороны, я всегда немного скептически относился к государственным проектам, потому что они идут как наказ. Я лично за такие проекты, которые идут не сверху вниз, а снизу вверх. Допустим, мы в команде организуем TEDxAlmaty. Это мероприятие, которое намеревается популяризовать науку и научные идеи среди населения. И не только на казахском языке. Эта идея идет снизу, от людей, поэтому мне так нравится этим заниматься. Очень интересно, что будет в дальнейшем с проектом «100 новых лиц Казахстана». Общественность поможет найти новые лица, но что они дальше будут делать. Мне пока это немного непонятно. И я, если честно, очень удивлен, что меня добавили в этот список.





- Спасибо вам большое за беседу!





Напомним, что в рамках проекта "100 новых лиц Казахстана", который сейчас активно реализуется в стране, мы узнаем о необычных, талантливых, успешных и самоотверженных казахстанцах. Люди, которые в нем участвуют, несомненно, станут образцом для подражания.





Как известно, идейным вдохновителем проекта "100 новых лиц Казахстана" стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





Уже активно функционирует сайт проекта 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта "100 новых лиц Казахстана". В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта "100 новых лиц Казахстана", определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана.





Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!



