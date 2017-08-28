В Костанае прошла спартакиада среди воинских коллективов
28 августа 2017, 16:44
В соревнованиях приняли участие команды Департамента по делам обороны области, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.
На днях в городе Костанае была организована спартакиада среди воинских коллективов Костанайского гарнизона, приуроченная ко Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соревнования проходили на территории в/ч 6697 Национальной гвардии РК. Спортивное мероприятие открыли под торжественное звучание государственного гимна военного оркестра.
В рамках церемонии открытия с напутственной речью выступил заместитель начальника Департамента по делам обороны Костанайской области Гизат Шалтыков. Он поздравил всех участников с Днем Конституции РК и подчеркнул важность спортивных состязаний, отметил что мероприятия, направленные на сохранение здоровья, всегда находят поддержку.
Соревнования проводятся уже второй год. В спартакиаде приняли участие шесть команд: сборная команда Департамента по делам обороны Костанайской области и Управления по делам обороны города Костаная, сборная в/ч 44803 «В» и в/ч 36739 «Е» и сборная команда органов уголовного преследования гарнизона, а также команды в/ч 2031 Пограничной службы КНБ, в/ч 6697 Национальной гвардии, Региональное управление «Солтүстік» Пограничной службы. В состав команд входили девять участников, два из которых - женщины-военнослужащие.
В программе мероприятия были состязания по таким видам спорта, как эстафета на полосе препятствий, прыжки с места, перетягивание каната и сборка и разборка автомата.
В общекомандном зачете по результатам соревнования победителем стала команда в/ч 2031 Пограничной службы С КНБ, второе место заняла команда Регионального управления «Солтүстік», на третьем – команда в/ч 6697 Национальной гвардии. На закрытии спартакиады заместитель начальника Департамента по делам обороны Костанайской области Руслан Наурзбеков поздравил победителей и выразил свою благодарность всем трудовым коллективам, которые приняли участие в этих соревнованиях.
Данное спортивно-массовое мероприятие направлено, в первую очередь, на физическое совершенствование военнослужащих и пропаганду здорового образа жизни, ведь активное и массовое увлечение спортом трудовых коллективов - это свидетельство стремления к здоровому образу жизни, к активной жизненной позиции.
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