Найден революционный препарат от рака и инфаркта
28 августа 2017, 16:45
Соответствующее исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, кратко о нем сообщает The Guardian.
Международный коллектив ученых обнаружил, что канакинумаб одновременно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность появления рака, передает Lenta.ru.
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая случаи со смертельным исходом, после инъекций канакинумаба снижался на 15 процентов, а необходимость в шунтировании кровеносных сосудов — на 30 процентов. Заболеваемость раком (в частности, опухоль легких) снизилась на 75 процентов. Причины последнего пока не ясны.
Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 год, в нем приняли участие около 17,5 тысячи человек. Средний возраст участников составил 61 год, все они перенесли инфаркт миокарда.
«В своей жизни я видел три глобальные эпохи профилактической кардиологии. — сказал соавтор Пол Ридкер. — Во-первых, мы признали важность диеты, физических упражнений и прекращения курения. Во-вторых, мы увидели огромную ценность препаратов, снижающих уровень жиров, таких как статины. Теперь мы открываем дверь в третью эпоху. Это очень интересно».
Канакинумаб разрабатывался компанией Novartis. Проведенное исследование также финансировалось этой фирмой.
Фото: Carlos Giusti / AP
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