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В центре Бишкека задержали предполагаемых террористов

28 августа 2017, 16:48

Сколько человек поймано и какое преступление могли совершить, ГКНБ КР не уточняет.

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГКНБ.

Задержание проходило возле Дворца спорта в понедельник, 28 августа, днем.

"В рамках антитеррористической операции прошло задержание подозреваемых. Подробности сообщим позже", — сказал пресс-секретарь госкомитета.

Между тем СМИ сообщили, что задержаны подозреваемые, угрожавшие сотрудникам столичного УПМ гранатой в ночь на 24 августа.

В минувший четверг примерно в 01.20 патрульные милиционеры с целью проверки документов остановили на улице Ауэзова машину Nissan Presage (госномер S 8191 AG). В автомобиле находились четверо мужчин. По данным милиции, один из них вытащил гранату и грозился взорвать ее.
Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Сами подозреваемые сбежали.

Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков

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