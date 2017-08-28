В центре Бишкека задержали предполагаемых террористов

Между тем СМИ сообщили, что задержаны подозреваемые, угрожавшие сотрудникам столичного УПМ гранатой в ночь на 24 августа.

В минувший четверг примерно в 01.20 патрульные милиционеры с целью проверки документов остановили на улице Ауэзова машину Nissan Presage (госномер S 8191 AG). В автомобиле находились четверо мужчин. По данным милиции, один из них вытащил гранату и грозился взорвать ее.

Правоохранители сделали два предупредительных выстрела, после чего злоумышленники скрылись. В городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли экстремистскую литературу и сотовый телефон. Сами подозреваемые сбежали.



