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В одном из портов Японии обнаружили смертельно опасных муравьев

28 августа 2017, 16:50

Власти японского города Сидзуока одноименной префектуры заявили об обнаружении в порту красных огненных муравьев, считающихся одними из самых опасных в мире.

По данным агентства Киодо, более 100 опасных насекомых были найдены в понедельник в одном из контейнеров в порту Симидзу. Муравьи были тут же уничтожены. В настоящее время специалисты пытаются установить, была ли в контейнере муравьиная матка, передает РИА Новости.

Информации о том, откуда и когда именно в японский порт прибыл груз с опасными насекомыми, пока нет.

Случаи обнаружения красных огненных муравьев в прибывающих в страну контейнерах участились с конца весны этого года.

Ранее красные огненные муравьи были обнаружены в прибывшем в порт Нагоя контейнере из Китая. В мае насекомые были найдены в порту Кобэ, Токио и на острове Кюсю.

В июле японские медики зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьем.

После укуса красных огненных муравьев у большинства людей отмечаются покраснения кожи, волдыри и отеки. В некоторых случаях возможны головокружение и рвота. Наибольшую опасность этот вид муравьев представляет для людей, предрасположенных к аллергии, так как их укус может спровоцировать реакции вплоть до анафилактического шока с возможным летальным исходом.

Фото © Fotolia / sarawuth123

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