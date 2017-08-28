СМИ: Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин
28 августа 2017, 16:53
ЧП произошло в понедельник в кабинете чиновника в здании мэрии.
Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин Йоргоса Цукалоса, мэр ранен, сообщает телеканал Skai, передает РИА Новости.
ЧП произошло в понедельник в кабинете чиновника в здании мэрии.
Градоначальник с двумя ножевыми ранениями в бедро госпитализирован в стабильном состоянии.
Нападение совершил бывший сотрудник мэрии, недавно уволенный. После атаки он сбежал, сообщает телеканал.
Полицейские из группы немедленного реагирования вскоре обнаружили 35-летнего нападавшего и арестовали его.
Геннадий Мельник
Фото © AP Photo / Ayis Theos
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