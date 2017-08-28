Казахстан сыграет с Аргентиной на Кубке Дэвиса за выход в мировую группу

7-9 апреля этого года сборная Казахстана в матче Кубка Дэвиса обыграла сборную Китая со счетом 4:1.

15-17 сентября 2017 года в Национальном Теннисном Центре Астаны состоится матч плей-офф Кубка Дэвиса, где мужская сборная Казахстана поборется за выход в Мировую группы Кубка Дэвиса с действуюшим чемпионом сборной Аргентины.





Состав команд Кубка Дэвиса Казахстана против Аргентины будет объявлен за 10 дней до матчей.





Напомним, что 7-9 апреля 2017 года сборная Казахстана в матче Кубка Дэвиса (I группа зоны Азия/Океания) обыграла сборную Китая со счетом 4:1.

15 сентября матчи начнутся в 12:00, 16 и 17 сентября - в 14:00.





Федерация тенниса Казахстана является полномочным представителем Республики Казахстан в вопросах развития сотрудничества с международными теннисными организациями и с аналогичными федерациями зарубежных стран. С 2007 года президентом Федерации является Утемуратов Булат Жамитович. Федерация является членом Азиатской Федерации тенниса и Международной Федерации тенниса, в которой президент ФТК занимает пост члена Совета Директоров. Основные проекты Федерации — развитие детского тенниса в Казахстане по программе "Теннис до 10", Академия "TeamKazakhstan", развитие тенниса в регионах, программа сертификации тренеров и инструкторов по теннису в РК, проведение турниров, программа подготовки судей, развитие тенниса среди любителей.

Кубок Дэвиса (англ. Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.







