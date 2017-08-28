Smart создал беспилотный электрокар для каршеринга

Принадлежащая концерну Daimler марка smart опубликовала в «Инстаграме» первое тизерное изображение концептуального автомобиля, который будет полностью рассекречен в следующем месяце на салоне во Франкфурте.





Новинка, название которой пока не раскрывается, представляет собой первую модель бренда, созданную в соответствии со стратегией CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric). Иными словами, это электрический автомобиль с широкими сетевыми возможностями, способный передвигаться без участия человека и предназначенный для использования в каршеринге.





Ходовой прототип, который smart покажет на франкфуртской выставке, воплощает видение будущего городской мобильности. Предполагается, что совместное использование компактных электромобилей, постоянно поддерживающих связь друг с другом и с городской инфраструктурой, позволит повысить безопасность на дорогах, уменьшить число пробок и улучшить экологическую обстановку.





smart будет не единственным перспективным электромобилем не международном автосалоне. В числе сотни автомобилей, которые Daimler собирается привезти на шоу, присутствует компактная модель Mercedes EQ. По всей видимости, ее серийная версия станет заменой для Mercedes B-Class Electric Drive и будет конкурировать с BMW i3.