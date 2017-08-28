Потребители могут экономить на теплоэнергии в Казахстане

Способ экономить на теплоэнергии доступен казахстанцам, для этого потребителям предлагают установить общедомовые приоборы учета энергии, передает Zakon.kz





Приборы учета точно фиксируют фактический расход ресурсов, благодаря чему потребители могут платить только за тот объем энергии и горячей воды, которую они использовали.





Теплоснабжающие компании не смогут выставить счет на большее количество тепловой энергии. Также с помощью прибора учета определяется, где произошла утечка и кто понесет расходы за ее устранение – теплоснабжающая организация или КСК. Это не позволяет переложить расходы на плечи потребителей, если ответственность должна нести теплоснабжающая компания.





Приборы учета дают массу преимуществ потребителю. Например, жители дома имеют возможность контролировать температуру и давление теплоносителя, а в случае, если будут выявлены нарушения, то потребители могут предъявить претензии теплоснабжающей организации. Кроме того, на основании полученных данных с прибора учета можно будет определить необходимость внедрения энергосберегающих технологий.









Важно отметить, что согласно Закону РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» потребители обязаны оплачивать приобретение и установку приборов учета тепла. А теплоснабжающая организация, в свою очередь, - приобрести и установить их.





Экономить предлагается и еще одним способом - с помощью установки автоматизированного теплового пункта (АТП). Он передает энергию от внешних тепловых сетей к системе отопления в жилом или промышленном помещении. АТП позволяет создать комфортные условия для потребителя, регулируя температуру в помещении в зависимости от температуры окружающего воздуха.