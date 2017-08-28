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13 книг с деструктивным содержанием выявлено в тюрьмах РК

28 августа 2017, 17:11

В этом году экспертизу на содержание деструктивных материалов прошли 1,5 тысячи книг и объектов печатной продукции.

В Казахстане выстроен постоянный мониторинг каналов распространения религиозных материалов. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"В Интернете выявляются и блокируются сайты с противоправным контентом. В 2017 году специалистами министерства изучено около трех тысяч сайтов, из них почти 1,5 тысяч распространяли незаконный или вредоносный контент", - проинформировал он.

По его словам, с начала августа текущего года совместно с Генпрокуратурой, МИК РК, осуществляется проект "Кибернадзор".

"В его рамках создан специальный сайт. Сотрудники госорганов сейчас имеют возможность выявлять сайты с сомнительным или вредоносным контентом и размещать ссылки об этих сайтах или об этих материалах в специальном разделе сайта", - пояснил глава ведомства. - Сотрудники, в том числе нашего министерства, проводят экспертизу без излишней бумажной волокиты в достаточно короткие сроки. Благодаря этому значительно сократились сроки проведения религиоведческой экспертизы, и материалы в суд на сайты с незаконным контентом поступают значительно быстрее. Кроме этого, появляется возможность определять авторов так называемых деструктивных и вредоносных комментариев и материалов, которые размещаются в сети", - добавил Н. Ермекбаев.

Вместе с тем, наряду с мониторингом сайтов проводится экспертиза книжной и печатной продукции.

"В 2017 году экспертизу прошли более 1,5 тысяч таких объектов, в их числе находятся библиотечные фонды в системе уголовно-исполнительной системе, то есть в местах лишения свободы. В текущем году установлено 13 книг с деструктивным содержанием в учреждениях лишений свободы", - сообщил министр.

Также, по его данным, особое внимание уделяется лицам с радикальными взглядами. Н. Ермекбаев пояснил, что совместно с МВД в системе КУИС организовывается специальные службы реабилитации осужденных за религиозный экстремизм.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: life24.kz.

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