В Астане пройдут Дни Южно-Казахстанской области

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане с 29 августа по 3 сентября пройдут Дни Южно-Казахстанской области, передает пресс-служба акима ЮКО.





В рамках Дней Южно-Казахстанской области, вниманию жителей и гостей столицы будут представлены 43 культурно-массовых мероприятия, которые раскроют традиции, обычаи, культуру региона.









Дни Южно-Казахстанской области стартуют с бизнес-форума, участие в котором примут послы 30 государств в Казахстане.





В течение этих дней, южноказахстанские любители искусства представят вниманию столичных зрителей караван искусств под названием «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», а также шоу-концерты - «Сәлем Астана! Сәлем, ЭКСПО!» и «Оңтүстік әзілдері». Кроме того, на площади «Байтерек», для жителей и гостей Астаны 600 юных домбристов исполнят одновременно кюй.









Наряду с этим, 2-3 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка аграриев региона, где по низким ценам реализуют около 550 тонн продукции на сумму 265 млн. тенге.





Помимо этого, пройдет выставка промышленных товаров Южного региона. Отметим, что на сегодня Южно-Казахстанская область лидирует в республике по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. В выставке, которая пройдет в период с 29 августа по 31 августа во Дворце мира и Согласия, участие примут более 50 предприятий региона в сфере пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики и строительных материалов.









Вместе с тем, 30 августа в 11-00 во дворце школьников города Астаны состоится премьера анимационного фильма «Күш атасы - Қажымұқан», а 31 августа жители Астаны смогут посмотреть анимационные фильмы об исторических памятниках и святых местах области - «Отырар дастаны», «Қазақстан барысы», «Толағай», «Қазақстан бренді».





В выходные дни, на ипподроме «Қазанат» пройдут национальные игры. Также, 3 сентября национальные игры пройдут и в этноауле, а среди зрителей организуют конкурс «Қошқар көтеру».









3 сентября, в 21.30 на площадке амфитеатра ЭКСПО-2017 состоится заключительный Гала-концерт «Ән мен күй әлдилейді Астананы!» с участием звезд казахстанской эстрады, родившихся в Южно-Казахстанской области - Нурлана Онербаева, Кайрата Нуртаса, Алтынай Жорабаевой, Жубаныша Жексенулы и многих других ценителей искусства.





Фото: Самат Мырзалиев



