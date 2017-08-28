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В двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

28 августа 2017, 17:17

Ожидается сильная жара до 40-43 градусов.

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, 29 августа днем в Кызылординской области местами сохраняется северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с, ожидается пыльная буря, на большей части сильная жара до 43°С.

На территории Мангистауской области днем 29 августа ожидается сильная жара до 40 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали жаркую погоду в ближайшие дни.

Фото: dknews.kz.

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