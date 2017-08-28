Генпрокурор Казахстана встретился с Председателем Верховного суда Грузии

Генеральный Прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов встретился с Председателем Верховного Суда Грузии Нино Гвенетадзе.

Стороны обсудили вопросы судебной реформы и системы уголовного правосудия в Казахстане и Грузии.

Опыт Грузии примечателен тем, что эта страна в сжатые сроки перешла на европейскую модель уголовного судопроизводства и в настоящее время эффективно его использует.

Ж. Асанов поделился задачами органов прокуратуры в свете нового Закона «О прокуратуре», а также принимаемыми мерами по защите прав граждан в уголовном процессе.

Иностранным коллегам был презентован Центр правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры, задачами которого являются оперативное разрешение жалоб, повышение доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров.

Также продемонстрированы проекты «Электронное уголовное дело», «Единый реестр административных производств» и «Аналитический центр», реализуемых в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию в стране цифровых технологий.

Отмечено, что цифровизация стадий уголовного и административного дел позволит исключить факты утери дел, фальсификации материалов, сократить бумажную волокиту, сроки расследования (рассмотрения), усилить аналитику и контроль за ходом расследования в онлайн-режиме.

В свою очередь, алгоритмизация процессов, автоматизация аналитики, связка внутренних и внешних данных позволят Аналитическому центру выдавать криминогенные прогнозы, аналитические материалы для информированности населения и повышения эффективности правоохранительных органов, применяя Data driven decisions (решения, основанные на данных).

В завершение встречи, Генпрокурор поблагодарил грузинскую сторону за визит и выразил пожелание дальнейшего расширения взаимодействия в правовой сфере.