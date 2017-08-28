Под Алматы в Солдатском ущелье прошли гонки с препятствиями Race Nation

Под Алматы на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" в Солдатском ущелье прошли соревнования - гонки с препятствиями Race Nation Kazakhstan, партнерами организаторов которыx является Департамент по делам обороны и Военно-теxническая школа города Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДДО.





Под Алматы на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" в Солдатском ущелье прошли соревнования - гонки с препятствиями Race Nation Kazakhstan партнерами организаторов, которыx является Департамент по делам обороны и Военно-теxническая школа города Алматы. Любители и профессионалы экстремального спорта приняли участие в данныx гонкаx с полувоенной полосой препятствий.





Участники пробежали дистанции длиной пять и 10 километров и преодолели от 15 до 25 препятствий.





Гонки собрали около 500 человек из Казахстана, России, Китая, США, Кыргызстана, Узбекистана, Германии, Польши, Франции и ЮАР.





Данное мероприятие входит в международный календарный график соревнований с препятствиями (Полоса препятствий полувоенная).

Целью соревнований является: военно-патриотическая работа с призывной и допризывной молодежью, проверка выносливости , умение работать в команде поддерживая и помогая друг другу, развитие массовых занятий физической культурой и спортом, формирование спортивного имиджа страны пропаганда здорового образа жизни.





Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Республики Казаxстан. Соревнование состояло из двух дистанций: на 5 и 10 км. На каждой дистанции участникам предстояло преодолеть различные естественные (подъемы, спуски, овраги и т.п.) и искусственные (поднятие тяжести, преодоление стен, подъем по канату и т.п.) препятствия.





К созданию трассы забега привлекались профессиональные спортсмены, эксперты из элитных армейских спецподразделений. Перед созданием RACE NATION изучен опыт стран, где проходят похожие соревнования, такие как TOUGH MUDDER (США), SUPER HERO (США), MUD RUN (США), THE COLOR RUN (США), TRU GRIT (Австралия). Как правило, участие в подобных стартах на западе принимают миллионы человек.





Организаторами соревнований является ОО «Экстремальная Атлетика». Партнерами по проведению и содействию являются Департамент по делам обороны, Военно-техническая школа и Служба спасения города Алматы, а также военно-патриотический клуб «Киров».

- Гонка была захватывающей, было большое количество соперников. Наша команда изначально выбрала правильную стратегию держаться вместе и помогать друг другу. Я видел, как сильно растягивались участники других команд. Думаю, нам получилось слаженно отработать командой. Подготовленность каждого из участников позволило держаться вместе, сохраняя хорошую скорость бега и преодоления препятствий, - отметил капитан команды победителей в командном зачете Денис Власов.





Власов Денис является мастером спорта по Спортивному ориентированию, в звании капитан, военнослужащий Спортивного комитета Центрального спортивного клуба армии Министерство обороны РК. В организации и в участии подобных мероприятий Департамент по делам обороны и Военно-техническая школа города Алматы - не новички.





А воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" ежегодно принимают активное участие в соревнованиях, несмотря на свой юный возраст. В этом году самому юному участнику, воспитаннику этого клуба, было 13 лет.





В прошлом году подобные игры "Сарбаз рейс" были организованы на базе Академии КНБ РК.





Стоит отметить, что до конца года запланировано проведение военно-патриотических игр "Сарбаз рейс", где также могут принимать участие граждане стран дальнего и ближнего зарубежья.































