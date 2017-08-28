Создание Международного центра зеленых технологий в Астане поддержали 86 стран
28 августа 2017, 17:27
На выставке Казахстан представил ряд изобретений и разработок, получивших патенты.
После завершения Выставки на базе ее инфраструктуры будет создан Международный центр зеленых технологий. Эту инициативу поддержали 86 стран и 15 международных организаций.
Об этом стало известно на 11 конференции «Международная экономика и политика в сфере защиты окружающей среды» в рамках форума «Энергия Будущего». Директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК Наталья Пан в своем выступлении отметила, что законодательство Казахстана претерпевает изменения для развития и внедрения инновационных разработок в сфере ВИЭ.
«Становится очевидным, что в мире будет снижаться потребление традиционных источников энергии, включая газ, поэтому роль возобновляемых источников будет возрастать. На этом фоне произошли изменения в законодательстве Казахстана. Так, принят закон о поддержке возобновляемых источников энергии, кроме того введены поправки в законодательные акты, направленные на увеличение конкурентоспособности в этом секторе. Идет разработка законопроекта по вопросам регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ».
На выставке Казахстан представил ряд изобретений и разработок, получивших патенты. По словам Натальи Пан, с 2015 года в стране введен ускоренный режим экспертизы «зеленых» заявок по вводу проектов. На сегодняшний день запатентовано 2593 «зеленых» технологий, из них 2/3 имеют отношение к природоохранных технологиям, 45% по разделению твердых частиц отходов и 36% по обработке воды и сточных вод. 1/3 часть составляют проекты с возобновляемыми источниками энергии, из которых 33% ветряные двигатели, 23% по получению тепла и солнечной энергии, 19% по ядерной физике и ядерной технике, 14,5% - полупроводниковые и электрические приборы.
Напомним, на 70-й сессии Генассамблеи ООН президент Казахстана предложил открыть в Астане Международный Центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН в поддержку инициативы «Устойчивая энергетика для всех».
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