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Макрон взял собаку из приюта

28 августа 2017, 17:31

Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце.

Метис грифона и лабрадора, годовалый пес по имени Немо стал новым членом семьи президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости.

Прежде чем попасть в семью главы государства, Немо, названный в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", жил в приюте в департаменте Коррез.

Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.

Фото @paris_2015

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