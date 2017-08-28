Макрон взял собаку из приюта
28 августа 2017, 17:31
Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце.
Метис грифона и лабрадора, годовалый пес по имени Немо стал новым членом семьи президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости.
Прежде чем попасть в семью главы государства, Немо, названный в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", жил в приюте в департаменте Коррез.
Немо стал не первой собакой в Елисейском дворце. До него там жил черный лабрадор — питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.
Фото @paris_2015
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875247-e045cf7f67f3ab7b0ae89b48ca584fe8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...