Нетаньяху обвинил Иран в строительстве объектов по производству ракет в Сирии и Ливане
28 августа 2017, 17:34
Израиль не может принять это, подчеркнул премьер еврейского государства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в строительстве объектов по производству высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане, передает ТАСС.
С соответствующим заявлением он выступил перед началом переговоров в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.
По словам Нетаньяху, Иран намерен использовать Сирию как "базу для военного закрепления для своей объявленной цели - уничтожения Израиля". "С этой же целью он [Тегеран] строит объекты для производства высокоточных управляемых ракет - как в Сирии, так и в Ливане", - продолжил Нетаньяху.
По мнению главы правительства еврейского государства, "этого не может принять Израиль, этого не должны принимать США". Премьера цитирует газета Haaretz.
Гутерриш в воскресенье прибыл с первым после вступления в должность генсека ООН в начале года визитом в еврейское государство и Палестину. В понедельник он уже встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, на вторую половину дня у него запланирована встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.
Фото vzglyad.az
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