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Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали Верховный суд и Международный финцентр «Астана»

28 августа 2017, 17:38

По вопросам взаимодействия уже проведен ряд встреч судей Верховного суда с руководством Международного Центра и его ведущими зарубежными консультантами.

Председатель Верховного суда РК Кайрат Мами, Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов и экс-Верховный судья Англии и Уэльса Лорд Гэрри Вульф подписали меморандум о сотрудничестве между Верховным судом Республики Казахстан и МФЦА, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС.

Как поясняется, меморандум определяет основные направления и формы взаимодействия между Верховным судом и МФЦА при реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение верховенства права и совершенствование правосудия в Казахстане, а также мероприятия в сфере судебного образования.

На церемонии присутствовала председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе. Кроме того, в мероприятии приняли участие председатели судебных коллегий Верховного суда, руководство Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК, а также представители МФЦА.

Открывая мероприятие К.Мами напомнил, что в рамках реализации Плана Нации с января 2018 года начинает свою работу МФЦА. На его территории будет работать суд, основанный на английском праве с привлечением судей международного уровня. Он отметил, что по вопросам взаимодействия уже проведен ряд встреч судей Верховного суда с руководством Международного Центра и его ведущими зарубежными консультантами.

Значимость меморандума, а также сотрудничество между Верховным судом и МФЦА также отметили экс-Верховный судья Англии и Уэльса Лорд Гэрри Вульф и Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

В завершении председатель Верховного суда поблагодарил экс-Верховного судью Великобритании, лорда Вульфа за оказываемую им помощь в становлении МФЦА.


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