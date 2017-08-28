Компания Audi везёт во Франкфурт несколько новинок

Мы находимся всего в нескольких днях от старта Франкфуртского автосалона. В преддверии этого грандиозного события автомобильного мира в сети начинают появляться подробности о том, какие новинки приготовили для мотор-шоу мировые производители.

о собственной информации портала Automobile Magazine, в рамках грядущего автосалона немецкая компания Audi покажет широкой общественности сразу несколько новинок.





В частности, премиальный бренд представит на автосалоне IAA-2017 «заряженный» универсал Audi RS4 Avant нового поколения, спортивное купе Audi R8 GT, «заряженный» кроссовер SQ2 и концепцию электрокара.





Тяжело сказать, какая новинка немецкой компании самая ожидаемая?! Многие поклонники считают, что это – «заряженный сарай» Audi RS4 Avant новой генерации. По слухам, этот автомобиль получит двигатель V6 с наддувом, мощностью не менее 450 сил и 600 Нм. В оснащение универсала войдёт модернизированная система полного привода Quattro и доработанная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.





Предполагается, что «заряженный» универсал Audi RS4 Avant нового поколения сможет делать спринт с 0 до 100 км/ч всего за 4,0 – 4,1 секунды, а его максимальная скорость составит 250 километров в час (155 миль в час). При этом опционально этот показатель можно будет поднять до 280 километров в час (174 мили в час).









Не меньший интерес вызывает грядущая премьера купе Audi R8 V10 GT. Особенность этого автомобиля – исключительно задний привод. Однако официально о дебюте такой модели в настоящий момент не сообщалось.

Также Франкфуртский автосалон станет местом, где премиальный бренд Audi представит новый электромобиль среднего размера, оснащенный батареями следующего поколения, а также системами автономного вождения.

И последнее, но не менее важное, на автосалоне во Франкфурте может состояться премьера производительного кросса Audi SQ2. По слухам, этот автомобиль получит 272-сильный двигатель.

Повторимся, в настоящий момент компания Audi официально не подтвердила новинки автосалона во Франкфурте 2017 года.



