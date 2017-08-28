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Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытание

28 августа 2017, 17:38

По данным спецслужбы, испытание пройдет на полигоне на северо-востоке страны Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4512183

Об этом сообщило в понедельник AP со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает ТАСС.

Представители южнокорейской разведки сообщили на состоявшихся в понедельник закрытых слушаниях в одном из комитетов парламента страны, что КНДР завершила приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.

Об этом заявил агентству депутат, присутствовавший на заседании комитета.

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.
В субботу, 26 августа, КНДР запустила еще три баллистические ракеты малой дальности.

Фото © REUTERS/Toru Hanai

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