Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытание
28 августа 2017, 17:38
По данным спецслужбы, испытание пройдет на полигоне на северо-востоке страны Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4512183
Об этом сообщило в понедельник AP со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает ТАСС.
Представители южнокорейской разведки сообщили на состоявшихся в понедельник закрытых слушаниях в одном из комитетов парламента страны, что КНДР завершила приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.
Об этом заявил агентству депутат, присутствовавший на заседании комитета.
За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.
В субботу, 26 августа, КНДР запустила еще три баллистические ракеты малой дальности.
Фото © REUTERS/Toru Hanai
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