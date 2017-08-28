Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытание

Об этом сообщило в понедельник AP со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи,

Представители южнокорейской разведки сообщили на состоявшихся в понедельник закрытых слушаниях в одном из комитетов парламента страны, что КНДР завершила приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.





Об этом заявил агентству депутат, присутствовавший на заседании комитета.





За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. В марте этого года южнокорейские военные заявили, что Пхеньян начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.





В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

В субботу, 26 августа, КНДР запустила еще три баллистические ракеты малой дальности.



