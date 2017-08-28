Правительство активизировало работу с действующими религиозными объединениями Казахстана

В текущем году Правительство РК активизировало работу с действующими религиозными объединениями Казахстана. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Правительства, сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев доложил, что в настоящее время министерством налажено сотрудничество со всеми законно действующими религиозными объединениями (более 3,6 тысяч религиозных объединений). При этом многие вопросы решаются в режиме онлайн.

В рамках подобного сотрудничества был заключен меморандум с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). На его основе ДУМК предприняты существенные меры по изменению форматов своей работы. Работа имамского корпуса перенацелена с массово-пропагандистской работы на точечную работу с целевой аудиторией. Широкоформатная разъяснительная работа проводится только среди верующих и в основном в культовых зданиях.

Также совместно с руководством ДУМК сформирован пул квалифицированных и подготовленных имамов. Они ориентированы на ведение адресной работы с представителями деструктивных течений, на их переубеждение и возврат в лоно традиционного ислама. Прорабатывается вопрос развития казахстанской теологической школы.

Кроме того ДУМК принимает меры по повышению уровня квалификации имамов мечетей. Для этого создан Институт переподготовки в сфере профилактики экстремизма. С октября 2016 года в этом институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов.

Помимо этого подписано соглашение о сотрудничестве с православной церковью Казахстана, и оказывается помощь католической церкви и другим конфессиям. При министерстве действует Экспертный совет по вопросам религий и Собрание руководителей религиозных лидеров. Ежегодно проводится Форум религиоведов. Сформирован новый состав Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве РК. В него включены лидеры традиционных конфессий, ученые, ректора ВУЗов, представители НПО и СМИ.