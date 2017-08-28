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Дрон заснял адское пиршество акул

28 августа 2017, 17:42

Удивительную картину большого акульего пиршества удалось снять при помощи беспилотника неподалёку от Нью-Йорка.

В море, недалеко от района Хэмптон (часть Нью-Йорка) при помощи беспилотника удалось снять удивительное зрелище. Несколько акул пировали в большом косяке рыбы, пишет Life.ru.

По мнению специалистов, рыбы, попавшие на видео, скорее всего являются песчаными акулами (Odontaspididae), широко распространёнными практически во всех морях, сообщает National Geographic.


По мнению Грегори Скомаля (Gregory Skomal) — учёного, специалиста по рыболовству в штате Массачусетс — акулы очень любят подобные косяки рыбы, это их излюбленные места для питания. Схемы путешествий акул в этом районе хорошо документированы и включают в себя регулярное питание в крупных косяках рыб. В этом году количество таких случаев только увеличилось, что учёные связывают с увеличением поголовья акул.

Кроме того, Лонг-Айленд и окружающие его заливы являются излюбленным местом для родов акул, и "питомником", где их мальки потихоньку вырастают до взрослых размеров.

Песчаные акулы питаются различными костистыми рыбами, мелкими акулами, скатами, а также донными ракообразными. По отношению к человеку они неагрессивны, но известно несколько случаев нападений. В некоторых районах за этими акулами закрепилась репутация людоедов, но по большей части это обусловлено ошибочной идентификацией — часто их путают с серыми акулами. Вырастают эти рыбы почти до четырёх метров в длину.

Анастасия Михайлова

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