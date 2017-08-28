EXPO 2017: анонс мероприятий на 29 августа

Что посмотреть на международной выставке во вторник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, во вторник 29 августа состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между ГКП «Астана Су Арнасы» и малазийской компанией Ronser Biotech Berhad.





В рамках меморандума будет реализован пилотный проект по повышению эффективности очистки сточных вод и их восстановления.





Меморандум подпишут генеральный директор ГКП «Астана Су Арнасы» Табигат Зейнулкабден и главный операционный управляющий Ronser Biotech Berhad Меган Лоу. В церемонии примут участие посол Малайзии в Республике Казахстан Сайед Мохаммад Бакри Сайед Абд Рахман, заместитель генерального секретаря Министерства энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов Малайзии Лу Тук Ги.





Начало мероприятия: 11:00. Место проведения мероприятия: конференц-зал Павильона Малайзии, 3-й этаж.





Во вторник состоится Национальный день Социалистической Республики Вьетнам.

В мероприятии примет участие Министр культуры, спорта и туризма СРВ Нгуен Нгок Тхен. Делегацию Казахстана возглавит заместитель председателя Мажилиса РК Владимир Божко.

Вьетнам пытается генерировать достаточно энергии для миллионов людей, многие из которых, до сих пор не имеют доступа к электричеству, при этом основная тенденция постепенно смещается в сторону возобновляемых источников энергии, чистых и низко-углеродных. Страна ориентирована на возобновляемые источники энергии, в частности солнечную и ветровую. Коэффициент использования ВИЭ планируется увеличить на 10,7 процентов к 2030 году.

Тема национального павильона государства – «Микс из традиционной и современной энергетики – энергия будущего Вьетнама». Здесь гостям представлены новейшие разработки в сфере альтернативных источников энергии. История, культура и быт страны также нашли отражение в необычных экспозициях Национального павильона страны.

Начало мероприятия в 11:00.





29 августа также пройдет Национальный день Республики Науру.





В мероприятии примет участие почетный министр образования, здравоохранения, землеустройства и внутренних дел Шармэйн Патрис Скотти. Делегацию Казахстана возглавит ответственный секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Ануар Ахметжанов.





Науру является единственной страной без столицы и самой маленькой республикой в мире, с населением 10 200 человек. Первая в мире установка, получающая электричество из простой разницы температур воды Мирового океана была пущена в 1981 году на острове Науру. В мае 2016 года в Науру была запущена фотоэлектрическая солнечная электростанция мощностью 500 кВт. Проект позволяет жителям острова экономить порядка 275 тыс дизельного топлива стоимостью около 300 тысяч долларов США в год.





Начало мероприятия в 15:00.





Также во вторник в павильоне Израиля состоится мастер-класс израильской художницы Регины Шафир - Urban Sketching.





Urban Sketching – это зарисовки с натуры в городах, поселках и селах, в которых живут или в которые путешествуют. Сейчас у движения Urban Sketchers, начало которому в 2007 году положил известный художник Габриэль Кампанарио, свыше 60 сообществ по всему миру.





Этим жанром художница начала увлекаться, когда жила в Лондоне. Именно там она провела несколько своих выставок. Регина Шафир продемонстрирует казахстанским художникам и гостям выставки особый вид изобразительного искусства и передаст через свои рисунки то, что невозможно увидеть сквозь объектив фотоаппарата, покажет «душу» прекрасной северной столицы.





Начало мероприятия: 12:00





В 14:00 Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетит делегация Верховного суда Грузии под руководством председателя Верховного суда госпожи Нино Гвенетадзе.





Кроме этого в Зоне творческой энергии в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится концерт под названием «Сорок пять голов и одно сердце».





Зрители насладятся репертуарами испанских артистов - певицы Марии Арналь и гитариста Марселя Бажес. Названые, испанской прессой, «главным музыкальным открытием 2016 года» Мария Арналь и Марсель Бажес были удостоены Премии Барселоны в области музыки.





Голос Марии Арналь в сочетании с проникновенным гитарным аккомпанементом Марселя Бажеса, объединяют традиционную испанскую музыку и современную поэзию.



