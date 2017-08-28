Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов не смог защитить титул чемпиона мира

28 августа 2017, 17:46

Также в четвертьфинале ЧМ-2017 проиграл и Гусман Кыргызбаев.

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов не смог защитить титул чемпиона мира, проиграв в четвертьфинале мирового первенства в Будапеште (Венгрия) Орхану Ильхаму оглы Сафарову из Азербайджана, сообщает Vesti.kz.

Чемпион мира 2015 года уверенно прошел Неусо Сигока из Мозамбика, Эрика Такабатаке из Бразилии и Мохаммада Рашнонежада из Ирана, а за выход в полуфинал, заработав три ишидо, уступил Сафарову.

Другой казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, также выступающий в весе до 60 килограммов, в четвертьфинале проиграл Павлу Петрикову из Чехии. Теперь оба казахстанских дзюдоиста выступят в утешительных схватках, где продолжат борьбу за "бронзу" ЧМ.

В первый день соревнований за титул чемпионки мира продолжает борьбу только Отгонцецэг Галбадрах, выступающая в весе до 48 килограммов. В своей первой схватке она победила итальянку Франческу Милани, затем украинку Дарью Белодед, а за выход в полуфинал оказалась сильнее Ноа Минскер из Израиля.

Утешительный, полуфинальные и финальные схватки начнутся в 20:00 по времени Астаны.

Фото: Vesti.kz

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