Работу по противодействию и профилактике религиозного экстремизма будут проводить акиматы
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что в методике оценки эффективности деятельности акиматов включен показатель по работе по противодействию и профилактике религиозного экстремизма, передает корреспондент Zakon.kz.
«Разработана методика оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов, то есть акиматов, в сфере противодействия и профилактики религиозного экстремизма», - сказал он на пресс-конференции правительстве.
Как пояснил глава ведомства, сегодня каждый исполнительный орган будет оцениваться, в том числе в сфере профилактики религиозного экстремизма.
«Для этого выработаны специальные критерии», - проинформировал Н. Ермекбаев.
Ксения Давыдова
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