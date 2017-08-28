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Работу по противодействию и профилактике религиозного экстремизма будут проводить акиматы

 

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что в методике оценки эффективности деятельности акиматов включен показатель по работе по противодействию и профилактике религиозного экстремизма, передает корреспондент Zakon.kz.

«Разработана методика оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов, то есть акиматов, в сфере противодействия и профилактики религиозного экстремизма», - сказал он на пресс-конференции правительстве.

Как пояснил глава ведомства, сегодня каждый исполнительный орган будет оцениваться, в том числе в сфере профилактики религиозного экстремизма.

«Для этого выработаны специальные критерии», - проинформировал Н. Ермекбаев.

 

Ксения Давыдова

 

28 августа 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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