Работу по противодействию и профилактике религиозного экстремизма будут проводить акиматы

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что в методике оценки эффективности деятельности акиматов включен показатель по работе по противодействию и профилактике религиозного экстремизма, передает корреспондент Zakon.kz.

«Разработана методика оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов, то есть акиматов, в сфере противодействия и профилактики религиозного экстремизма», - сказал он на пресс-конференции правительстве.

Как пояснил глава ведомства, сегодня каждый исполнительный орган будет оцениваться, в том числе в сфере профилактики религиозного экстремизма.

«Для этого выработаны специальные критерии», - проинформировал Н. Ермекбаев.

Ксения Давыдова