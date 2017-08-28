Похищенные из дома в Алматы 3 млн долларов не принадлежали экс-министру Досмухамбетову

"Имеются несколько договоров, которые свидетельствуют о законном происхождение денег у предпринимателя, родственника экс-министра", - Кривошеев.

Блогер Денис Кривошеев сообщил подробности дела о краже 3-х миллионов долларов из, якобы, дома экс-депутата Темирхана Досмухамбетова, передает передает Zakon.kz





По его словам пострадавший Кадыр Уразбаев и Темирхан Досмухамбетов отказались давать комментарии до суда, ссылаясь на работников полиции, требующих сохранять тайну следствия. Однако они все-же ответили на несколько вопросов.





"Кража ценностей произошла ночью из дома Баганашиле. Полицейских вызвал экс-министр Темирхан Досмухамбетов, так как именно он обнаружил проникновение. Согласно представленным документам, дом, в котором совершена кража, не принадлежит Досмухамбетову, как и деньги в сейфе.





В 1993 году земельный участок в Баганашиле на улице Грушевая приобрел Кадыр Уразбаев. Родственник экс-министра. Деньги в сейфе, также принадлежат владельцу дома. Кадыру Уразбаеву семьдесят лет. Бизнесмен. На праве собственности ему принадлежит несколько крупных объектов, один из которых большой санаторий в Боровом. Сейчас он выставлен на продажу.





Кадыр Уразбаев распродает имеющееся у него имущество и намерен приобрести сельхозугодья под Алматы. Находящиеся в сейфе деньги, должны были стать первоначальным взносом на покупку участка. Судя по всему, это знали и преступники, пробравшиеся в дом.





На руках есть несколько договоров, которые свидетельствуют о законном происхождение денег у предпринимателя. В частности, договор купли продажи земельного участка в Астане в микрорайоне Ак-Булак-1 за 382 миллиона тенге в 2005 году. По курсу это около трех миллионов долларов.





Заявление в полицию действительно написал Темирхан Досмухамбетов, это и фигурирует в официальных документах. Он пояснил, почему произошло именно так. Хозяин дома, Кадыр Уразбаев, в Алматы бывает наездами. В доме есть персонал, в функционал которого входит охрана и порядок. В день кражи, дом был пуст. У всех работников были уважительные причины отсутствовать на работе. Поэтому, проверить сохранность имущества, по просьбе родственника, приехал Темирхан Досмухамбетов. Увидев следы проникновения, он вызвал полицию и написал заявление. Владелец дома, был вне зоны досягаемости, чтобы сделать это собственноручно.





Так же Темирхан Досмухамбетов сообщил, что потерпевшим по делу является Кадыр Уразбаев.





Считаю, что приведенные документы подтверждают ранние заявления Темирхана Досмухамбетова. Дом и деньги имеют иное происхождение, чем говорят адвокаты подозреваемых. Понятна и тактика защитников. Поднять как можно больше шума, чтобы вынудить Уразбаева и Досмухамбетова отказаться от обвинений. Наличие денег, если у них законное происхождение, не является в Казахстане преступлением, в отличие от кражи. Никаких обвинений в коррупции, возбужденных уголовных дел и прочего ни на Уразбаева, ни на Досмухамбетова не было.





Имея возможнось найти преступников самостоятельно, а у экс-министра их предостаточно, (Темирхан Досмухамбетов владелец компании "Байсерке Агро", у которой есть сосбтвенная служба безопасности как экономической, так и физической), но он обратился в полицию. Очевидно, что он так же не использовал связи, чтобы ускорить дело", - написал Денис Кривошеев в Facebook (орфография и пунктуация сохранены, - прим).

































Напомним, ранее известный адвокат Джохар Утебеков заявил о том, что у него хотят отобрать лицензию. Следователь ДВД Алматы потребовал от его коллеги подписку о неразглашении тайны следствия. По словам адвоката, эти действия являются абсолютно незаконными. Позже на своей странице в Facebook он заявил о том, что ему поступали угрозы жизни.



