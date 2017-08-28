ДТП с автобусом и Мерседесом в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших

По словам начальника отдела управления здравоохранения Алматы Ляйлы Имангалиевой, из одиннадцати пострадавших в больницах остаются четверо взрослых, один из которых в тяжелом состоянии в реанимации, остальные — в отделениях.

Все дети, пострадавшие в аварии, отправлены на дальнейшее амбулаторное лечение.





Напомним, ДТП произошло в субботу, на пересечении проспекта Достык и улицы Омарова. По словам очевидцев, водитель легковушки по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом. По предварительной версии, за рулем Mercedes была девушка, она не справилась с управлением иномарки на затяжном повороте. На место ДТП выехало восемь бригад скорой помощи, за медицинской помощью обратилось пятнадцать пострадавших, из них четверо детей и одиннадцать взрослых.





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