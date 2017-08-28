В Алматы пострадавшим в ДТП с автобусом и Мерседесом выплатят компенсацию

По словам директора компании Бауырджана Кулишева, пострадавшим будет выплачена компенсация на сумму от 200 тысяч тенге до 1 миллиона 800 тысяч тенге, в зависимости от полученных травм. Кроме того, руководство автопарка держит связь с пострадавшими и готово оказать необходимую помощь.



