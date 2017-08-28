В Алматы пострадавшим в ДТП с автобусом и Мерседесом выплатят компенсацию
28 августа 2017, 18:03
Руководство автопарка держит связь с пострадавшими и готово оказать необходимую помощь.
В Алматы пострадавшим в ДТП с автобусом и Мерседесом выплатят компенсацию. Инцидент прокомментировали в филиале ТОО Green Bus Company в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
По словам директора компании Бауырджана Кулишева, пострадавшим будет выплачена компенсация на сумму от 200 тысяч тенге до 1 миллиона 800 тысяч тенге, в зависимости от полученных травм. Кроме того, руководство автопарка держит связь с пострадавшими и готово оказать необходимую помощь.
Напомним, ДТП произошло в субботу, на пересечении проспекта Достык и улицы Омарова. По словам очевидцев, водитель легковушки по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом. По предварительной версии, за рулем Mercedes была девушка, она не справилась с управлением иномарки на затяжном повороте. На место ДТП выехало восемь бригад скорой помощи, за медицинской помощью обратилось пятнадцать пострадавших, из них четверо детей и одиннадцать взрослых.
Фото: Уральской недели
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