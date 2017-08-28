Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кызылординец привлечен к ответственности за хранение экстремистcкой печатной продукции

28 августа 2017, 18:16

Его оштрафовали на сумму в размере 70 месячных показателей.

В Кызылорде у одного из приверженцем деструктивных религиозных течений в ходе спецотработки полицейскими была найдена и изъята книга, которая содержала признаки разжигания межрелигиозной розни, сообщает пресс-служба областного ДВД.

По данному факту за хранение экстремисткой печатной продукции в отношении указанного лица был собран административный материал по части 4 статьи 453 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и направлен в суд.

26 июля 2017 года решением Кызылординского специализированного суда ему был наложен штраф в размере 70 месячных показателей.

Фото: sitv.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...