Актюбинские полицейские в рамках акции «Дорога в школу» перечислили сиротам 5,5 млн. тенге
28 августа 2017, 18:32
Дети – это будущее страны.
Поддерживая республиканскую акцию «Дорога в школу», все сотрудники ДВД Актюбинской области единодушно по зову сердца перечислили однодневную заработную плату детям-сиротам, чтобы они в новой школьной форме, с новыми учебниками сели в этом году за парты вместе со своими сверстниками, сообщает пресс-служба областного ДВД.
Всего полицейскими собрано и перечислено детям-сиротам 5,5 млн. тенге: по 2 млн. тенге – Алгинскому и Яйсанскому детским домам и 1,5 млн. тенге – Центру адаптации и реабилитации несовершеннолетних.
«Дети – это будущее страны. Сегодняшнему молодому поколению уже завтра предстоит включиться в созидательный труд, направленный на дальнейшее развитие и процветание нашей страны, реализовывать заданную главой государства стратегию «Казахстан-2050».
К сожалению, пока ещё есть дети, которые в силу различных жизненных обстоятельств остались без опеки родителей, без родительского тепла и ласки. Однако все они – часть нашей нации и, несмотря ни на что, должны иметь равны возможности, чтобы стать полноправными гражданами. Для этого они должны получить необходимые знания, хорошо учиться и быть обеспечены всем необходимым для этого», - отметили в ДВД и добавили, что именно поэтому он решили принять участие в акции.
Актюбинские полицейские желают всем детям успешного учебного года и уверены, что завтра они станут достойной сменой сегодняшнего поколения казахстанцев.
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