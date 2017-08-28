Актюбинские полицейские в рамках акции «Дорога в школу» перечислили сиротам 5,5 млн. тенге

Поддерживая республиканскую акцию «Дорога в школу», все сотрудники ДВД Актюбинской области единодушно по зову сердца перечислили однодневную заработную плату детям-сиротам, чтобы они в новой школьной форме, с новыми учебниками сели в этом году за парты вместе со своими сверстниками , сообщает пресс-служба областного ДВД.





Всего полицейскими собрано и перечислено детям-сиротам 5,5 млн. тенге: по 2 млн. тенге – Алгинскому и Яйсанскому детским домам и 1,5 млн. тенге – Центру адаптации и реабилитации несовершеннолетних.





«Дети – это будущее страны. Сегодняшнему молодому поколению уже завтра предстоит включиться в созидательный труд, направленный на дальнейшее развитие и процветание нашей страны, реализовывать заданную главой государства стратегию «Казахстан-2050».

К сожалению, пока ещё есть дети, которые в силу различных жизненных обстоятельств остались без опеки родителей, без родительского тепла и ласки. Однако все они – часть нашей нации и, несмотря ни на что, должны иметь равны возможности, чтобы стать полноправными гражданами. Для этого они должны получить необходимые знания, хорошо учиться и быть обеспечены всем необходимым для этого», - отметили в ДВД и добавили, что именно поэтому он решили принять участие в акции.





Актюбинские полицейские желают всем детям успешного учебного года и уверены, что завтра они станут достойной сменой сегодняшнего поколения казахстанцев.







