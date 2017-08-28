Ермекбаев о звоне колоколов и чтении намаза: Соблюдать тишину в определенное время должны все

Это требование единое для всех, для религиозных праздников и салютов.

Соблюдать требования по громкости звуков в ночное время должны все без исключения религиозные учреждения, считает министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Есть требования по громкости звуков в определенное время. Поэтому в ночное время громкость не должна превышать определенного уровня», - сказал он в кулуарах правительства журналистам, отвечая на вопрос об уровне шума от звона колоколов и чтении намаза.





Как подчеркнул глава ведомства, это требование едино для всех.





«Это требование единое для всех, для религиозных праздников, салютов. Это должно соблюдаться», - пояснил министр.



