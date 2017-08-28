Ермекбаев о звоне колоколов и чтении намаза: Соблюдать тишину в определенное время должны все
28 августа 2017, 18:39
Это требование единое для всех, для религиозных праздников и салютов.
Соблюдать требования по громкости звуков в ночное время должны все без исключения религиозные учреждения, считает министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Есть требования по громкости звуков в определенное время. Поэтому в ночное время громкость не должна превышать определенного уровня», - сказал он в кулуарах правительства журналистам, отвечая на вопрос об уровне шума от звона колоколов и чтении намаза.
Как подчеркнул глава ведомства, это требование едино для всех.
«Это требование единое для всех, для религиозных праздников, салютов. Это должно соблюдаться», - пояснил министр.
Ксения Давыдова, Астана.
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