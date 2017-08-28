Медики назвали ежедневную порцию кофе, которая способна предотвратить раннюю смерть

В Испании определили оптимальную ежедневную порцию кофе, которая способна предотвратить раннюю смерть.

Четыре чашки кофе, выпиваемые каждый день, на 64 процента снижают риск ранней смерти, три чашки — на 30 процентов, а две — на 22 процента, по сравнению с теми, кто не употребляет напиток или делает это крайне редко.





Всего под наблюдением специалистов находились около 20 тысяч человек. Состояние здоровья каждого из них отслеживалось примерно в течение 10 лет. Причину эффективности напитка для снижения рисков преждевременной смерти ученые видят в содержащихся в кофе антиоксидантах, в частности полифенолах.





В июле похожее исследование представили американские ученые. Специалисты выяснили, что ежедневное употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смертности от всех причин, трех — на 18 процентов. Выборка составила около 190 тысяч человек.