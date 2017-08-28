Медики назвали ежедневную порцию кофе, которая способна предотвратить раннюю смерть
28 августа 2017, 18:44
Четыре чашки кофе, выпиваемые каждый день, на 64 процента снижают риск ранней смерти.
В Испании определили оптимальную ежедневную порцию кофе, которая способна предотвратить раннюю смерть. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
Четыре чашки кофе, выпиваемые каждый день, на 64 процента снижают риск ранней смерти, три чашки — на 30 процентов, а две — на 22 процента, по сравнению с теми, кто не употребляет напиток или делает это крайне редко.
Всего под наблюдением специалистов находились около 20 тысяч человек. Состояние здоровья каждого из них отслеживалось примерно в течение 10 лет. Причину эффективности напитка для снижения рисков преждевременной смерти ученые видят в содержащихся в кофе антиоксидантах, в частности полифенолах.
В июле похожее исследование представили американские ученые. Специалисты выяснили, что ежедневное употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смертности от всех причин, трех — на 18 процентов. Выборка составила около 190 тысяч человек.
Фото: newstes.ru
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