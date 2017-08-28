Омбудсмен РК обратился к Министру образования и науки по вопросу распределения государственных образовательных грантов

Уполномоченный по правам человека в РК А. Шакиров направил в адрес Министра образования и науки РК Е. Сагадиева обращение в связи с вызвавшим общественный резонанс распределением государственных образовательных грантов среди выпускников школ.

В обращении отмечается значимость масштабных реформ, проводимых в рамках модернизации системы образования. Особо отмечены меры, принимаемые государством для обеспечения права на доступ к качественному образованию в рамках реализации Послания Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Вместе с тем, Омбудсмен выразил обеспокоенность по поводу участившихся в СМИ сообщений и поступающих в его адрес жалоб граждан на ущемление их вышеупомянутого права.

В своих обращениях абитуриенты и их родители указывают на несправедливое, по их мнению, присуждение и распределение образовательных грантов. Так, гранты были присуждены выпускникам со знаком «Алтын белгі» с весьма низкими результатами Единого национального тестирования при том, что получившие высокие баллы лишились возможности учиться за счет государственных средств.

В предыдущие годы претенденты на данный знак должны были подтверждать свое преимущественное право набранными баллами по результатам ЕНТ. Однако проведенные реформы в системе образования определили новый формат итоговой школьной аттестации, согласно которому присвоение знака «Алтын белгі» осуществляется по результатам выпускных школьных экзаменов.

Обладатели данного знака в соответствии с Правилами присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, утвержденными постановлением Правительства РК от 26 июля 2017 года № 446, получили преимущественное право на получение образовательных грантов при проведении конкурса.

В данной связи к определенной двусмысленности, по мнению Омбудсмена, привели неоднозначные комментарии уполномоченного органа по вопросу распределения образовательных грантов. В первоначальных комментариях Министерства образования и науки РК разъяснялось, что данная ситуация, как и в прежние годы, сложилась исключительно ввиду распределения грантов по приоритетным специальностям. Так, по каждым специальностям установлен разный проходной уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта.

Впоследствии уполномоченный орган, подтвердив то, что присуждение грантов проведено с учетом преимущества обладателей знака «Алтын белгі», объявил о намерении пересмотреть списки претендентов.

Данное обстоятельство вызвало, в свою очередь, неоднозначные вопросы со стороны выпускников-обладателей знака «Алтын белгі», несогласных с перераспределением и обновлением уполномоченным органом списков претендентов на образовательный грант.

Обращаясь с жалобами в адрес Уполномоченного по правам человека, заявители отмечают, что после опубликования 14 августа нового списка присужденных грантов обладатели знаков «Алтын белгі» с высокими баллами получили распределение на общих основаниях и не на приоритетные специальности, заявленными ими.

В СМИ руководство МОН сообщило о принимаемых мерах по пересмотру списков предоставленных грантов с исключением обладателей знака «Алтын белгі», которые будут профинансированы за счет высших учебных заведений и их резервов.

Однако, данная мера, по мнению Омбудсмена, в правовом смысле не в достаточной степени обеспечивает право указанной категории абитурентов на получение гарантированного образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета.

Отдельного внимания заслуживают факты приостановления (отзыва) полученных грантов абитуриентов - обладателей знаков «Алтын белгі» по линии учебных заведений системы здравоохранения.

По информации Национального центра тестирования МОН РК, гранты выдавались в соответствии с действующим законодательством, однако Министерством здравоохранения РК приостановлено действие 220 грантов, которые выделялись абитуриентам для поступления в медицинские ВУЗы, расположенные в городах Астане и Алматы.

В связи с вышеизложенным, Уполномоченный по правам человека считает, что отсутствие в таком социально-чувстительном вопросе скоординированных действий между центральными государственными органами вызывает негативное отношение в обществе к всей системе образования в целом вне зависимости от того, в компетенцию какого государственного органа входит вопрос распределения образовательных грантов.

В данном контексте отмечена необходимость проведения анализа нормативно-правовой базы и соответствующей информационно-разъяснительной работы среди населения.

При этом Омбудсмен призвал ведомство к корректному урегулированию поднимаемых вопросов, обеспечению прозрачности системы присуждения образовательных грантов с учетом всесторонних обстоятельств.

Пресс-служба аппарата

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан