В Верховном Суде состоялось торжественное собрание в честь Дня Конституции

Сегодня в Верховном Суде состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Конституции. В мероприятии приняли участие судьи Верховного Суда, члены Союза судей республики, руководство и сотрудники Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде (Департамента) , сообщает пресс-служба ВС РК.





Открыл мероприятие Председатель Верховного Суда, поздравив присутствующих с наступающим Днем Конституции.





Далее слово для выступления было предоставлено Заместителю Руководителя Департамента, Секретарю Союза судей Ж.Абдиеву. Он отметил, что для судебной системы День Конституции имеет особое значение . Ведь именно суды стоят на защите конституционных ценностей, реализованных в законах. Именно с этим в обществе ассоциируется работа судов. Особо было подчеркнуто, что суды достойно справляются со всеми поставленными перед ними задачами по обеспечению верховенства закона. Об этом говорят постоянный рост количества обращений в суды и итоги социологических замеров.





В своем выступлении Ж.Абдиев, уделил большое внимание роли судов в реформах, проводимых в стране. В частности, судебная система успешно реализовала все реформы по Плану Нации. Большая работа проведена в рамках последней конституционной реформы. Она позволила на уровне Конституции значительно укрепить правовые, организационные и материально-финансовые гарантии судебной системы. Из семи предложений, поддержанных Рабочей группой по реформированию уголовного судопроизводства и доложенных у главы государства, большая часть предложена Верховным Судом.





Торжественное собрание продолжилось церемонией награждения судьям Верховного Суда и работников Департамента знаками.

За многолетний, безукоризненный и плодотворный труд в области юриспруденции медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІ и ІІІ степени награждены судьи Верховного Суда Рахимбек Мамырбаев, Жанылсын Архарова, Ерден Арипов, Мейрам Жангуттинов, Ербол Исмаилов, Даулен Нуралин, Амангельды Сарсенбаев.

Нагрудными знаками «Сот жүйесінің үздігі» ІІ степени награждены судьи Верховного Суда Ербол Рахимбеков и Елена Максюта.





Почетными знаками Союза судей республики «Үш би» удостоены председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, судьи Верховного Суда Омиртай Ибраев, Елена Максюта, Баян Токтарова и Лариса Шепелева. Почетной грамотой и благодарственным письмом Союза судей - судьи Верховного Суда Гаһарман Дуйсенбаев, Бауыржан Жумагулов, Нурлан Султанов, Омирсерик Кожабаев и Денис Шипп.





Ряду судей Верховного Суда были вручены ключи от служебного жилья.

За образцовое выполнение служебного долга медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени отмечены сотрудники Департамента Лейла Жакаева, Канапия Омарханов, нагрудными знаками «Сот жүйесінің үздігі» І и ІІ степени - Нуржан Молдаков, Гульзат Жанузакова, Динара Курманова, Исатай Спатай, Зарина Танкенова.





Также ряду сотрудников Департамента объявлена благодарность руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.

В завершении Председатель Верховного Суда К.Мами поздравил всех награжденных, пожелал всем дальнейших успехов в работе.









Пресс-служба Верховного Суда



