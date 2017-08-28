В Алматы успешно прошла главная гонка с препятствиями

Порядка полутысячи атлетов-любителей участвовали в главной гонке на выносливость с искусственными препятствиями Race Nation Kazakhstan. 27 августа в предгорьях Заилийского Алатау в живописной локации Лыжно-биатлонного комплекса "Алатау".





42 призёра в различных категориях получили призы и роскошные награды за преодоление дистанций главного забега с препятствиями Race Nation Kazakhstan. 12 призовых мест в индивидуальном зачёте среди женщин и мужчин, а ещё 6 призовых номинаций в командном зачете, где в призёрах 30 атлетов. Абсолютно все финишировавшие участники "Гонки Нации" получили увесистую медаль финишера.









Race Nation, или "Гонка Нации" - впечатляющий забег по пересеченной местности с препятствиями. Даже если ранее люди принимали участие в марафонах, триатлоне, занимались CrossFit или другими видами экшен спорта, "Гонка Нации" стала для них настоящим испытанием.





Старты состояли из двух дистанций:

ЗАБЕГ ВОЛИ (10+ км и 25 препятствий),

ЗАБЕГ СИЛЫ (5+ км и 15 препятствий).

Старты проходили в категориях ELITE, STANDARD и командной категории TEAM.

ELITE – привлекла наиболее подготовленных участников, опытных атлетов-любителей и профессиональных спортсменов.

STANDART – собрала участников со средним и начальным уровнем подготовки.

TEAM - командный забег где финиш засчитывался по последнему участнику команды. Порядка 150 участников выбрали для себя именно командную категорию. Её по праву можно назвать наиболее зрелищной.









Команды формировались из пяти человек и на старт вышло несколько команд состоящих исключительно из девушек. В то время как правилами регламентируется наличие в команде минимум одной девушки, а максимум не ограничивается.

На создание препятствий и сопутствующего оборудования для гонки Race Nation Kazakhstan ушло более трёх тонн металла и ещё порядка 10 кубометров леса.





«Главная в Казахстане гонка на силовую выносливость с искусственными препятствиями Race Nation состоялась на высоком организационном уровне, мы предложили людям маршрут и препятствия, не виданного доселе качества. Наверное, благодаря этому уже на первый старт мы собрали порядка полутысячи участников. Участники получили приличный перепады высот на дистанции, чистый горный воздух, комфортные погодно-климатические условия, А также, красоту окружающей природы», - заявил спортивный директор Race Nation Kazakhstan Тимур Артюхин.



