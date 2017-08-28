Аким СКО К.Аксакалов: В следующем году в СКО 1 млн гектар засеят масленичными культурами

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием акима Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым на тему «Социально-экономическое развитие региона, реализация государственных и отраслевых программ». В ходе пресс-конференции Кумар Аксакалов рассказал о темпах роста социально-экономического развития региона, о развитии сельского хозяйства, животноводства и социальных сферах, сообщает пресс-служба областного акима.





Как отмечает глава региона, специфика области заключается в сельском хозяйстве. В регионе уже стартовала уборочная кампания, и аграриям предстоит убрать 4,2 миллиона гектаров посевных площадей. Уже сейчас в регионе уборочная кампания стартовала. На сегодняшний день 21% обмолочен и урожайность составляет – 14,7 центнеров с гектара.





«Фактором успешного проведения земледелия, конечно, это постоянная работа по повышению плодородия земли. Применение минеральных удобрений. В текущем году аграриями были заключены договора на поставку 94 000 тонн минеральных удобрений, что в 2 раза больше с уровнем прошлого года. Сельхозпроизводители являются основными арендаторами», - отметил аким Северо-Казахстанской области.





По словам Кумара Аксакалова, в области идет активная над повышением эффективности и ответственности за землепользование. Так, положительно сказывается диверсификация структуры посевных площадей. Площадь масличных культур в этом году в СКО увеличилась на 39%





«Мы усвоили ее до 712 тысяч га, в 2 раза посеяли больше зернобобовых, в том числе чечевицы, впервые высадили сою. Это высокорентабельный экспорто-ориентированные культуры, поэтому мы занимаемся активным их развитием. Среди трех основных зерносеющих регионов доля Северо-Казахстанской области по посеву зернобобовых 60%. Производство масленичных культур, зернобобовых позволит значительно в два – три раза по сравнению с прошлым годом увеличить высокорентабельность данных культур. И на будущий год мы планируем довести до 1 миллиона гектар под масленичные культуры», - рассказал Кумар Аксакалов.





Проинформировал аким региона и о активном развитии сферы животноводства. Данная отрасль обеспечивает в течение всего года население 80 % мяса и 70 % молока, которое производится в личных подсобных хозяйствах.





«Из 129 тысяч имеющихся личных подсобных хозяйств только 77 тысяч держат на подворье животных и птиц, то есть только 60 %. Мы намерены использовать разработанными государством механизмы по повышению доходности сельчан. В этом году мы планируем открыть 20 кооперативов. Данное создание кооперативов идут в соответствии с поручением Главы государства по развитию малого предпринимательства, на которые выделены соответствующие деньги. Нашим регионом выделено 1,7 млрд. тенге. Освоено 1,5 млрд. тенге», - рассказал Кумар Аксакалов.





В ходе пресс-конференции СЦК руководитель Северо-Казахстанской области отметил, за 7 месяцев текущего года портфель заказов машиностроительных предприятий в области составляет 32,5 млрд. тенге с ростом в 1,7 раза по . Достигнута договоренность на выделение средств на технологическую модернизацию двух крупных заводов «ПЗТМ» 4 млрд тенге и «Завод им.Кирова» 2 млрд тенге.





Отметил глава региона и об итогах заседания III Регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата. По его результатам подписано более 20 меморандумов и договоров на сумму около 100 млрд тенге. Особо крупными проектами отмечает Кумар Аксакалов, стало строительство машиностроительного кластера в СКО, где китайская компания компания Shi Yan De Rui Gong Mao Co. Ltd. готова инвестировать 65 млрд. тенге.





Отметил глава региона в ходе встречи и о строительстве в областном центре Петропавловска нового микрорайона «Жас Оркен». Для этого сносится более 500 ветхих домов и объектов, вместо которых будет построено 2500 новых квартир.





«Будет построен четырехэтажный Дворец школьников с концертным залом на 300 мест, актовым залом на 150 мест, конференц-залами, созданием центра IT–технологий. Универсальный теннисный центр, который включает в себя 4 крытых и 3 открытых теннисных корта. Будут возведены современные высотки», - рассказал аким Северо-Казахстанской области.





Напомним, в Службе Центральных Коммуникаций о социально-экономическом развитии региона, реализация государственных и отраслевых программ отчитываются акимы регионов страны. Так, выступили акимы Костанайской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.