Как в Казахстане борются с бытовым насилием

Основной акцент мероприятий проводимых в рамках проекта «Казахстан без насилия в семье» сделан на внедрение новых подходов и работу с семьями.

В Алматы подвели итоги деятельности Движения «#НеМолчиKZ». За год не промолчали более 200 женщин и детей, подвергшихся насилию. Каждый пост с хэштэгом НеМолчи, это история человека, который подвергся сексуальному насилию, в 70% насилию со стороны родственника.





«Насилия оказалось слишком много. Эта тема была табуирована, и когда она открылась, выплеснулось море признаний надломленных женщин, о сломанной жизни. Я пережила тяжелую психологическую травму и носила ее 25 лет. Она была не потому, что я подверглась насилию, а из-за того, что я 25 лет молчала. Эта и есть болезнь. Молчать - значит болеть. Молчать это значит скрыть преступление, не донести его до правоохранительных органов. Молчать это значит распространять преступление. На сегодняшний день насилие это не проблема одного человека, это проблема общества и общественности, потому что на каждом этапе общество требует от женщин замолчать. Семья, близкие требуют молчать, потому что это стыдно, уят(…) Сказать о том, что было изнасилование не стыдно. Потому, что молчание порождает преступность и они множатся. 70% преступников освобождаются по примирению сторон, у нас еще нет цифр того сколько насильников освобождается по амнистии. Но мы видим, что человек, который изнасиловал женщину через два года выходит из тюрьмы по условно-досрочному, а через два месяца насилует девочку и убивает ее – это до дикости не понятно. Почему такое тяжелее преступление наказывается маленькими сроками. Почему статья 120 всего от 2 до 5 лет. Это даже не срок», - рассказала лидер движения Дина Смаилова.





Главная работа движения направлена на поддержку жертв насилия. За 10 месяцев работы было заведено 15 судебных процессов, в их числе 3 групповых изнасилований, 3 процесса по педофилии, изнасилование со смертельным исходом, изнасилование с попыткой убийства. Активистки прикладывают усилия, чтобы изменить сроки заключения под стражу в статьях связанных с сексуальным насилием. Они призывают общество поддерживать жертв, а не насильников и сказать нет примирению сторон.





Движение «#НеМолчиKZ» направляет все усилия на то, чтобы донести до населения о последствиях любых форм насилия над женщинами и детьми, и о том, как это отражается на обществе в целом.





В Южно-Казахстанской области был запущен пилотный проект Генеральной прокуратуры - «Казахстан без насилия в семье», целью которого является определение наиболее эффективных мер в борьбе с бытовым насилием в ходе апробации.





«В рамках проекта «Казахстан без насилия в семье» разработана широкомасштабная социальная-дорожная карта. Борьба с насилием это комплексная работа государственных органов по профилактике насилия в области здравоохранения, социальной защиты, занятости, юстиции(…)Я призываю всех, вне зависимости живут они в сельской местности или в городе, мужчины это или женщины, молодые или старые, богатые или бедные. Мы должны жить в мирном Казахстане, уважать друг друга, не проходить мимо. Если мы услышали у соседа крики порождаемые насилием, то должны просыпаться и оказывать помощь. На работе мы не должны умалчивать, если кому-то рядом стало плохо. Мы прикладываем силы, чтобы победить насилие. Я беру ответственность на себя, настолько, насколько позволяют мне мои полномочия, и хочу в рамках нашего проекта сделать все возможное, чтобы каждая переживавшая насилие женщина могла стать счастливой уже сегодня, и сделать так чтобы другие никогда не испытали насилие», - сказала старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям, руководитель проекта «Казахстан без насилия в семье» Салтанат Турсынбекова.





Основной акцент мероприятий проводимых в рамках проекта сделан на внедрение новых подходов в профилактике домашнего насилия и комплексную работу с семьями. Впервые в пилотном режиме прошла психокоррекция с семейными дебоширами. Для этого ЦВАД (мед. вытрезвитель) были преобразованы в Центр по работе с агрессорами. Кроме того, для обеспечения доступа к получению бесплатной помощи жертвам бытового насилия, в каждом районе создали социально-психологические службы.





С ноября 2016 года, при поддержке Генеральной прокуратуры РК Движение «#НеМолчиKZ» провело более 50 лекций с различными аудиториями, на различные темы в нескольких городах Казахстана. В рамках дорожной карты «Защитим детей вместе» в общем, было охвачено 3500 слушателей в Алматы, Астане, Караганде, Семее, Талгаре, Каскелене, в пяти районных центрах Акмолинской области. Активисты движения поднимали острые вопросы, касающиеся насилия над детьми и женщинами, отношения общества к данной проблеме, говорили о стереотипах и путях решения проблем. За это время была собрана статистика занятости детей дополнительным образованием, чтобы определить, как духовно-нравственное, культурное развитие в целом влияет на уровень преступности в стране. Была проведена большая аналитическая работа, активисты движения, встречались с насильниками и педофилами в тюрьмах. Кроме этого было снято три фильма, выпущен музыкальный клип, «Дети против насилия», выпущено несколько журналов, посвященных Движению «#НеМолчиKZ».





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