Министра энергетики РК Каната Бозумбаева пригласили посетить Вашингтон с рабочим визитом

Бруйллэтт выразил удовлетворенность договоренностями об укреплении сотрудничества и о запуске регулярного стратегического диалога по энергетике.

Заместитель министра энергетики США Дэн Бруйллэтт пригласил министра Каната Бозумбаевав Вашингтон для официального запуска стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном, где планируется разработать план работы по расширению сотрудничества в 2018 году и последующие годы, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Помимо этого, сегодня в Астане министры подписали соглашение «О совместном заявлении о сотрудничестве в области энергетики».





«Для меня большая честь присоединиться к министру Бозумбаеву при подписании настоящего совместного заявления, в котором описываются общие совместные усилия двух стран в качестве сопредседателей - США и Казахстана, в рамках Сотрудничества в области энергетики и где подчеркивается наше стремление продолжать совместную работу по укреплению нашей энергетической и национальной безопасности и экономического роста».





Бруйллэтт также выразил удовлетворенность достигнутыми договоренностями об укреплении сотрудничества и о запуске регулярного стратегического диалога по энергетике в знак признания важности источников энергии в двусторонних отношениях.





«Обе наши страны поддерживают всеобщий доступ к доступным и надежным источникам энергии и признают важность открытых конкурентных рынков для повышения энергетической безопасности. Пока ископаемые виды топлива продолжают поддерживать нашу экономику, мы постепенно переходим к экологически чистой экономике и стремимся использовать углеводороды в чистом и эффективном виде» - заключил американец.





В свою очередь Бозумбаев отметил, что сотрудничество будет сосредоточено на мирном использовании атомной энергии, сдерживании утилизации углекислого газа, устойчивости энергосистем, расширении энергетических рынков, ядерной безопасности.





«Я выразил сегодня беспокойство и надежду, что ограничения, связанные с санкциями, налагаемыми на Российскую Федерацию, не повлияют на эффективную реализацию нефтегазовых проектов с участием американского и казахстанского капитала и позволит беспрепятственно транспортировать энергоресурсы на мировые рынке через транзитные нефтегазопроводы. Состоялся очень плодотворный диалог, мы предполагаем его развитие в рамках моего следующего визита в Вашингтон», - сказал по итогам министр.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: liter.kz

на снимке: К.Бозумбаев



