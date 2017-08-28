США и Казахстан будут совместно работать над продвижением гражданской ядерной энергии

Для достижения целей мы сосредоточимся на сотрудничестве по мирному атому, снижении уровня СО2, утилизации и хранении продуктов сгорания - Бруйллэтт.

Соединенные Штаты и Казахстан будут совместно работать над продвижением гражданской ядерной энергии. Об этом сегодня после подписания соглашения с министром энергетики Канатом Бозумбаевым «О совместном заявлении о сотрудничестве в области энергетики» сказал заместитель министра энергетики США Дэн Бруйллэтт , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«США и РК будут работать вместе над продвижением гражданской ядерной энергии, которая безопаснее и больше защищена от распространения, признавая ее важность как источника электроэнергии с нулевыми выбросами и базисной электрической нагрузкой», - сказал Бруйллэтт.





Он отметил, что США и Казахстан придерживаются сбалансированного подхода к борьбе с изменением климата, который поддерживает инновации, снижение выбросов парниковых газов, экономический рост и усиление энергетической безопасности.





«Для достижения этих целей мы сосредоточим внимание на сотрудничестве по мирному атому, снижении уровня СО2, утилизации и хранении продуктов сгорания, устойчивости трубопроводных сетей, открытии и расширении рынков энергии, и ядерном нераспространение и безопасности», - сказал он, и выделил несколько основных результатов совместной работы за последний год.





Так, по его словам, исследовательский реактор ВВР-К Института ядерной физики (ИЯФ) был успешно преобразован из реактора, использующего высокообогащенный уран (ВОУ), в реактор, работающий на низкообогащённом уране (НОУ), а окончательные отправки отработанного топлива ВОУ запланировано в ближайшей перспективе;команды двух стран продолжают совместную техническую работу по подготовке к запланированному преобразованию двух последних исследовательских реакторов в Казахстане из реакторов с ВОУ топливом в реакторы с НОУ топливом. После этих преобразований Казахстан больше не будет эксплуатировать исследовательские реакторы с ВОУ.





«В рамках программы по сотрудничеству были проведены обучающие семинары по технологиям разработки ядерных реакторов; также казахстанские ученые приняли участие в семинаре, проходившем в Национальной лаборатории Айдахо, для обсуждения возможных областей сотрудничества в будущем при проведении испытаний на переходном режиме; а также в открытии Учебного центра по ядерной безопасности (УЦЯБ)», - продолжил перечислять министр энергетики США





«Мы с нетерпением ждем нашу совместную работу, которая будет основываться на наших действующих усилиях и значительно расширит наше взаимодействие и сотрудничество», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана