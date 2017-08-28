Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета
28 августа 2017, 20:09
Правда ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.
Небольшая ошибка компании Google привела к тому, что на территории Японии возникли трудности с доступом к интернету. Об этом сообщает The Next Web.
Сотрудники компании ввели неверные данные в протоколе динамической маршрутизации, из-за чего клиенты крупных японских провайдеров не могли подключиться к интернету или наблюдали крайне низкую скорость соединения на протяжении нескольких часов.
Представитель Google извинился за этот инцидент и добавил, что ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.
К счастью, отключение интернета в Японии не привело к авариям и другим чрезвычайным ситуациям.
Ранее стало известно, что в работе Facebook и Instagram произошел сбой.
Фото: cdn0.tnwcdn.com
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