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Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета

28 августа 2017, 20:09

Правда ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.

Небольшая ошибка компании Google привела к тому, что на территории Японии возникли трудности с доступом к интернету. Об этом сообщает The Next Web.

Сотрудники компании ввели неверные данные в протоколе динамической маршрутизации, из-за чего клиенты крупных японских провайдеров не могли подключиться к интернету или наблюдали крайне низкую скорость соединения на протяжении нескольких часов.

Представитель Google извинился за этот инцидент и добавил, что ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.

К счастью, отключение интернета в Японии не привело к авариям и другим чрезвычайным ситуациям.

Ранее стало известно, что в работе Facebook и Instagram произошел сбой.

Фото: cdn0.tnwcdn.com

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