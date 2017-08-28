Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из фильма «Служебный роман»
28 августа 2017, 20:48
В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.
В сети набирает популярность ролик, в котором главные герои сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из советского фильма «Служебный роман» Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной. Видео опубликовано на YouTube-канале Ксении Чайки, передает Lenta.ru.
Девушка использовала кадры из седьмого сезона «Игры престолов», в которых главные герои наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.
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