Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из фильма «Служебный роман»

В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.

В сети набирает популярность ролик, в котором главные герои сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из советского фильма «Служебный роман» Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной. Видео опубликовано на YouTube-канале Ксении Чайки, передает Видео опубликовано на YouTube-канале Ксении Чайки, передает Lenta.ru





Девушка использовала кадры из седьмого сезона «Игры престолов», в которых главные герои наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.



