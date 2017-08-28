Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из фильма «Служебный роман»

28 августа 2017, 20:48

В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.

В сети набирает популярность ролик, в котором главные герои сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из советского фильма «Служебный роман» Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной. Видео опубликовано на YouTube-канале Ксении Чайки, передает Lenta.ru.

Девушка использовала кадры из седьмого сезона «Игры престолов», в которых главные герои наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...