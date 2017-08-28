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Уникальный музей-заповедник под открытым небом будет открыт в СКО

28 августа 2017, 21:02

Реализация проекта позволит создать единый туристический кластер по объектам историко-культурного наследия казахского народа.

В рамках программной статьи главы государства по модернизации общественного сознания проводится работа по реализации программы «Рухани жаңгыру». Как отметил на пресс-конференции в СЦК аким СКО Кумар Аксакалов, на сегодняшний день по ней составлены реестры проектов подпрограмм Программы, включающей 88 мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom

- В сфере культуры в перечень вошли 11 проектов, целью которых является возрождение интереса и уважения населения к традициям, истории и культуре своей земли с опорой на нравственные идеалы, - отметил спикер.

По словам Кумара Аксакалова, также предусмотрена реализация уникальных проектов, таких как создание Республиканского музея-заповедника под открытым небом за счет объединения музеев Мемориального комплекса Карасай и Агынтай батыров, Сырымбетского историко-этнографического музея им. Шокана Уалиханова и археологического памятника истории Ботай.

Как считает аким области, реализация данного проекта позволит создать единый туристический кластер по объектам историко-культурного наследия казахского народа.

- Следующим содержательным проектом станет создание этноаула на базе Сырымбетского историко-этнографического музея. А особо значимым для региона проектом, считаю установку при въезде в областной центр памятника видному деятелю, полководцу - Кожабергену жырау, - подчеркнул областной аким.

Как сообщил аким области, также был проведен комплекс мероприятий по увековечиванию памяти великого земляка-современника, видного государственного и общественного деятеля Байкена Ашимова.

По мнению Кумара Аксакалова, имеющийся большой творческий потенциал деятелей культуры и искусства региона, еще раз подчеркнули масштабные мероприятия, прошедшие в городе Астане с 24 по 27 августа в рамках Дней культуры Северо-Казахстанской области.

Фото: inform.kz



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