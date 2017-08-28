Уникальный музей-заповедник под открытым небом будет открыт в СКО
28 августа 2017, 21:02
Реализация проекта позволит создать единый туристический кластер по объектам историко-культурного наследия казахского народа.
В рамках программной статьи главы государства по модернизации общественного сознания проводится работа по реализации программы «Рухани жаңгыру». Как отметил на пресс-конференции в СЦК аким СКО Кумар Аксакалов, на сегодняшний день по ней составлены реестры проектов подпрограмм Программы, включающей 88 мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom
- В сфере культуры в перечень вошли 11 проектов, целью которых является возрождение интереса и уважения населения к традициям, истории и культуре своей земли с опорой на нравственные идеалы, - отметил спикер.
По словам Кумара Аксакалова, также предусмотрена реализация уникальных проектов, таких как создание Республиканского музея-заповедника под открытым небом за счет объединения музеев Мемориального комплекса Карасай и Агынтай батыров, Сырымбетского историко-этнографического музея им. Шокана Уалиханова и археологического памятника истории Ботай.
Как считает аким области, реализация данного проекта позволит создать единый туристический кластер по объектам историко-культурного наследия казахского народа.
- Следующим содержательным проектом станет создание этноаула на базе Сырымбетского историко-этнографического музея. А особо значимым для региона проектом, считаю установку при въезде в областной центр памятника видному деятелю, полководцу - Кожабергену жырау, - подчеркнул областной аким.
Как сообщил аким области, также был проведен комплекс мероприятий по увековечиванию памяти великого земляка-современника, видного государственного и общественного деятеля Байкена Ашимова.
По мнению Кумара Аксакалова, имеющийся большой творческий потенциал деятелей культуры и искусства региона, еще раз подчеркнули масштабные мероприятия, прошедшие в городе Астане с 24 по 27 августа в рамках Дней культуры Северо-Казахстанской области.
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875281-817eb29a41ab5d2e6a39b3e097366dd2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...