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Казахстанские паломники благополучно прибыли в Саудовскую Аравию

28 августа 2017, 21:09

Общее количество перевезенных пассажиров составило 2409 человек.

В рамках Хаджа 2017 все казахстанские паломники благополучно перевезены воздушным транспортом в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

«В этих целях с 22 по 26 августа авиакомпаниями SCAT и Flynas было выполнено 8 рейсов из 3 городов Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент) в Джидду и Медину на воздушных судах Боинг 737, Боинг 767 и Эйрбас 330», - говориться в сообщении Комитета в Facebook.

Общее количество перевезенных пассажиров составило 2409 человек.

Впервые, перевозка паломников прямыми рейсами осуществляется казахстанской авиакомпанией.

Фото: архив www.old.kizmet.kz

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