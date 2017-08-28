Казахстанские паломники благополучно прибыли в Саудовскую Аравию
28 августа 2017, 21:09
Общее количество перевезенных пассажиров составило 2409 человек.
В рамках Хаджа 2017 все казахстанские паломники благополучно перевезены воздушным транспортом в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
«В этих целях с 22 по 26 августа авиакомпаниями SCAT и Flynas было выполнено 8 рейсов из 3 городов Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент) в Джидду и Медину на воздушных судах Боинг 737, Боинг 767 и Эйрбас 330», - говориться в сообщении Комитета в Facebook.
Общее количество перевезенных пассажиров составило 2409 человек.
Впервые, перевозка паломников прямыми рейсами осуществляется казахстанской авиакомпанией.
Фото: архив www.old.kizmet.kz
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