Бизнесмены Атырауской области вложили более 188 млн тенге в строительство соцобъектов

В рамках программы «Рухани жаңғыру» бизнесмены Атырауской области вложили более 188 миллионов тенге в строительство социальных объектов. Об этом сегодня, 28 августа, в ходе отчета перед депутатами областного маслихата рассказал глава региона Нурлан Ногаев, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, сообщает пресс-служба акима области.









Как сообщил аким области основной упор в регионе по прежнему делается на развитие малого и среднего бизнеса, благодаря целому ряду государственных программ и механизмов поддержки предпринимательства, а в особенности производственного сектора рост в этом сегменте по сравнению с прошлым годом составил 46,1%. За 1 квартал текущего года произведено продукции на сумму 288 миллиардов тенге.





- В июле 2017 года в Атырауской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» утверждены и реализуются 86 проектов, - сообщил Нурлан Ногаев. – В области действует специальные проектный офис, который занимается разработкой и сопровождением проектов. Как отметил глава государства, в реализации данной программы должны быть задействованы все жители Казахстана. Предприниматели нашей области откликнулись на наш призыв – в этом году они вложили более 188 миллионов тенге. На эти средства в районах области были построены дороги, детские площадки, парки.





Стоит отметить что в 2017 году местные исполнительные органы подписали меморандумы о сохранении рабочих мест с 2 539 предприятиями, общее количество работающих в них людей составляет 115,4 тысяч человек . В итоге на 20% удалось снизить количество сокращенных специалистов. С начала года в области создано 11 580 новых рабочих мест, более 80% которых постоянные. В органах социальной защиты в качестве безработных зарегистрировались 17 448 человек, из них более 72% или 12 662 обеспечены рабочими местами.









Еще один вопрос находящийся по постоянным вниманием, это развитие сельского хозяйства. В этом году уже произведено продукции в сельском хозяйстве на сумму 22,9 миллиарда тенге. В регионе активно развивается производство и переработка сельскохозяйственной продукции, растениеводство. Так под капельным орошением на сегодняшний день находятся 2 300 гектаров земли.





В этом году ведется строительство 37 многоэтажных жилых домов, на бюджетные и спонсорские средства, общая площадь жилья составит 135,7 тысяч квадратных метров или более двух тысяч квартир. По программе социальной ответственности на средства компаний в районах ведется строительство 4-х домов на 240 квартир.





Уже в скором будущем решится вопрос энергонезависимости для жителей Азгирского сельского округа в Курмангазинском районе. Данный вопрос был взят акимом области под особый контроль. Напомним, что энергоснабжение нескольких населенных пунктов обеспечивалось из России, что вызывало постоянные перебои и проблемы с ремонтом линий электропередач. После вмешательства главы региона проблема нашла свое решение. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для строительства линии мощностью 110 КВ от села Ганюшкино, протяженностью 205 километров.





Согласно плану ведется подготовка объектов к зимнему периоду. На эти цели из государственного бюджета выделено 5,2 миллиарда тенге. Всего к отопительному сезону планируется подготовить 836 социальных объектов и более полутора тысяч жилых домов.



