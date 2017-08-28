В США блогеры в прямом эфире лишили себя потомства
28 августа 2017, 21:41
На видео блогеры по очереди ложатся на хирургический стол, при этом каждый описывает свои ощущения от операции.
Участники американского блогерского дуэта Good Mythical Morning Ретт и Линк сделали парную вазэктомию и записали процесс на видео. Ролик был опубликован на YouTube и за пять дней набрал более 1,8 миллиона просмотров, передает Lenta.ru
На видео блогеры по очереди ложатся на хирургический стол, при этом каждый описывает свои ощущения от операции, в то время как другой морально поддерживает его. В обсуждении также участвует врач, который объясняет зрителям процесс вазэктомии. «После операции "почтальон" все еще будет "приносить посылки", но они будут пустыми», — отмечает хирург.
«У нас замечательные дети, и мы очень их любим. Но в определенный момент пора сказать "хватит"», — объяснили Ретт и Линк свое согласие на операцию.
Вазэктомия — хирургическая процедура, во время которой врачи перевязывают или удаляют фрагмент семявыносящих протоков. После операции мужчина не может иметь детей.
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