В Алматы на ул.Аль Фараби сбили сразу двоих женщин, перебегавших дорогу
28 августа 2017, 22:20
Одну женщину госпитализировали, другая скончалась на месте.
На одном из центральных проспектов автомобиль совершил наезд на двух женщин, передает МИА «Казинформ». Происшествие случилось на проспекте Аль-Фараби в западном направлении, не доезжая улицы Розыбакиева.
Женщины перебегали дорогу в неустановленном месте напротив автозаправки. Следовавшая в потоке машина «Митсубиси Паджеро» совершила наезд на двух женщин.
Одну женщину госпитализировали, другая скончалась на месте.
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, возраст женщин пока не сообщается.
Автор: Альберт Ахметов
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