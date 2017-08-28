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В Алматы на ул.Аль Фараби сбили сразу двоих женщин, перебегавших дорогу

28 августа 2017, 22:20

Одну женщину госпитализировали, другая скончалась на месте.

На одном из центральных проспектов автомобиль совершил наезд на двух женщин, передает МИА «Казинформ». Происшествие случилось на проспекте Аль-Фараби в западном направлении, не доезжая улицы Розыбакиева.

Женщины перебегали дорогу в неустановленном месте напротив автозаправки. Следовавшая в потоке машина «Митсубиси Паджеро» совершила наезд на двух женщин.



Одну женщину госпитализировали, другая скончалась на месте.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, возраст женщин пока не сообщается.

Автор: Альберт Ахметов


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