Дзюдоистка Галбадрах выиграла «бронзу» чемпионата мира-2017

28 августа 2017, 22:29

В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.

Казахстанская дзюдоистка Отгонцецэг Галбадрах, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2017 в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.

В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.

Напомним, в полуфинале Галбадрах уступила японке Фуне Тонаки.

Фото: www.sports.kz

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код