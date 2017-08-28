Дзюдоистка Галбадрах выиграла «бронзу» чемпионата мира-2017
28 августа 2017, 22:29
В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.
Казахстанская дзюдоистка Отгонцецэг Галбадрах, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2017 в Будапеште (Венгрия), сообщает Sports.kz.
В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.
Напомним, в полуфинале Галбадрах уступила японке Фуне Тонаки.
Фото: www.sports.kz
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