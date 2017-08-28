Дзюдоистка Галбадрах выиграла «бронзу» чемпионата мира-2017

В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.

Казахстанская дзюдоистка Отгонцецэг Галбадрах, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, завоевала бронзовую медаль чемпионата мира-2017 в Будапеште (Венгрия) , сообщает , сообщает Sports.kz





В своей заключительной схватке на турнире она оказалась сильнее россиянки Ирины Долговой.





Напомним, в полуфинале Галбадрах уступила японке Фуне Тонаки.



