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Порошенко оказался владельцем 76 компаний в Украине

28 августа 2017, 22:34

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал за 2016 год около 12 млн грн доходов.

Президент Украины Петр Порошенко является владельцем 76 компаний. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на в материалы проекта Opendatabot.

«Среди владельцев наибольшего числа компаний — Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45)», — сказано в сообщении.

Как стало известно, всего в Украине 2 млн 662 тыс. 353 владельцев на 1,5 млн компаний.

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал за 2016 год около 12 млн грн доходов.

Opendatabot — проект частной украинской IT-компании, отслеживающий регистрационные данные украинских компаний и сведения из судебного реестра.

Фото: donpress.com

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